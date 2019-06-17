Племянница украинского политзаключенного Александра Кольченка Анастасия сообщила, что его мать в течение 3 суток находилась в колонии в Копейске Челябинской области России. Об этом сообщает Крим.Реалии.

Анастасия Кольченко рассказала, что 10 июня мать Александра вышла из колонии после долгосрочного свидания, которое длилось трое суток.

«Это их пятая встреча в неволе. Последнее долгосрочное свидание состоялось в июле 2018 года. Саша чувствует себя хорошо, как всегда, ни на что не жалуется. Очень ждал этой встречи, чтобы вспомнить вкус домашней еды, приготовленной руками мамы», - сообщила племянница украинского политзаключенного.

Она рассказала, что он задает множество вопросов о семье, друзьях, ситуацию в мире и про Украину и Крым.

«Когда потеплело, начал чаще ходить на прогулки, играть в волейбол и просто ходить в спортзал. Вместе с адвокатом собирается писать ходатайство об изменении режима содержания. Также передает всем привет и просит писать письма», - сообщила Анастасия Кольченко.