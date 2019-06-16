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Президент Украины Владимир Зеленский посетил учения морской охраны Госпогранслужбы, Нацгвардии, ГСЧС и Нацполиции в Азовском море.

Как сообщили в Госпогранслужбе, Зеленский наблюдал за маневрами во время визита в Мариуполь Донецкой области в субботу, 15 июня.

В учениях по отражению вражеского нападения были задействованы около 20 единиц корабельно-катерного состава, один вертолет и два спецподразделения.

По легенде, судно-нарушитель с взрывоопасными веществами на борту стремительно двигалось в Мариуполь, не реагируя на предупреждения пограничников.

На его перехват выдвинулись катера морской охраны ГПСУ и Нацгвардии. Часть катеров перекрыла подступы к побережью. Для прикрытия действий катеров в море с воздуха был привлечен вертолет Нацгвардии.

После одновременной высадки с воды и с воздуха штурмовых групп спецподразделений Дозор-М и Омега на судно-нарушитель опасный груз был сброшен в море, а преступники обезврежены. Для его поиска, поднятия и обезвреживания привлечена группа водолазов из группы Дозор-М и специалистов ГСЧС. Судно-нарушитель задержано, нарушители обезврежены, угроза ликвидирована.

Также, президент Украины Владимир Зеленский в Мариуполе принял участие в открытии Центра разминирования ГСЧС Украины.
ForUm

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