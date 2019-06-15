Президент Украины Владимир Зеленский в Мариуполе принял участие в открытии Центра разминирования ГСЧС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Сейчас у нас война, и мы все хотим, чтобы она закончилась. Мы понимаем, что на вас - очень серьезная миссия, серьезная ответственность. Мы обязательно вернем наши территории, потому что Украина у нас единая. Разминирование будет продолжаться. Тысячи гектаров ждут вас. Я вам всем желаю успеха, берегите себя», - сказал Президент.

Он осмотрел медико-санитарную часть Центра, части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования, а также автомобили пожарной службы Мариуполя.

В зале управления информацией Зеленский принял участие в прямом включении из села Бердянское, где работники ГСЧС восстанавливают дома, пострадавшие от артиллерийских обстрелов. Глава государства поблагодарил спасателей за работу.

«Я увидел самое главное - особое отношение к человеку в Центре разминирования. Это не только высокое техническое состояние, это условия жизнедеятельности», - отметил Зеленский.

Он также осмотрел специальную технику подразделений ГСЧС и ознакомился с работой пиротехнического расчета.

Отмечается, что для Центра, кроме современного оборудования, закуплены роботы, которые будут помогать с разминированием, чтобы сохранить жизни людей. Сейчас на территории Донбасса, которая находится под контролем Украины, заминированы 7 тыс. кв. км.

Также, Зеленский в Мариуполе встретился с молодежью и представителями бизнеса.