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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 98 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«Сегодня комиссия зарегистрировала 98 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: которые баллотируются в порядке самовыдвижения – 76, выдвинутых политическими партиями – 22», - говорится в сообщении.

Таким образом, информирует Центризбирком, по состоянию на 15 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 362 кандидата: в порядке самовыдвижения баллотируются 318, остальные 44 выдвинуты политическими партиями.

Зарегистрировали также доверенных лиц некоторых кандидатов, баллотирующихся по одномандатным округам, а также представителя политической партии Всеукраинское объединение «Свобода» в ЦИК с правом совещательного голоса Дутку Р.А. и представителя политической партии «Радикальная партия Олега Ляшко» в ЦИК с правом совещательного голоса Видмыша Е.А. на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Внеочередные парламентские выборы должны состояться в Украине 21 июля.
ForUm

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