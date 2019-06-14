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Политические партии могут потратить на внеочередные выборы в Верховную Раду не более 375 млн 570 тыс. гривен, а кандидаты в депутаты на мажоритарных округах - не более 16 млн 692 тыс. гривен, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

«Размер избирательного фонда партии не может превышать девяноста тысяч размеров минимальной заработной платы (в 2019 году – 375 570 000 грн). Размер избирательного фонда кандидата в депутаты не может превышать четырех тысяч размеров минимальной заработной платы (в 2019 году – 16 692 000 грн)», - говорится в сообщении.

В ЦИК также добавили, что, согласно ч. 1 ст. 48 закона «О выборах народных депутатов Украины», партия, кандидат в депутаты обязаны открыть счет своего избирательного фонда не позднее чем на десятый день со дня регистрации Центризбиркомом.

 
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