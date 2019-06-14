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Забота Церкви о молодежи должна быть абсолютным приоритетом в деятельности духовенства.

Фото: Правмир

Об этом сказал Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл на заседании Высшего Церковного Совета, которое состоялось 13 июня, сообщает patriarchia.ru.

«Дети переходного возраста очень часто увлекаются другими темами, нечто в окружающем их мире становится настолько притягательным, что испытанное ранее религиозное чувство не выдерживает конкуренции, ребенок погружается в иные сферы деятельности и в иные сферы интересов», - подчеркнул Патриарх.

Он сказал, что в Церкви уже давно назрела необходимость специальных «программ очень серьезного воцерковления ребенка, его подготовки к переходному возрасту». По его мнению, «для того чтобы приход мог справляться с такими задачами, должны быть хорошо подготовлены священнослужители».

Патриарх Кирилл предложил «интенсифицировать горизонтальные связи между приходами в тематическом плане. Например, близлежащие приходы в пределах одного благочиния могли бы обмениваться опытом работы с детьми раннего и переходного возраста, вырабатывать совместные программы — не только чисто образовательные, но и культурные, развлекательные, спортивные». 

«Ни ребенок, ни юноша или девушка не стремятся разорвать все связи вокруг себя. Просто те связи, которые предлагают семья, приход, делаются для них неинтересными, и дети уходят в социальные сети», - сказал он.

По словам Патриарха, слишком часто социальные сети «становятся некой планетой для тех детей или молодых людей, для которых родной планетой перестала быть семья, и перестал быть приход».

«Работа в социальных сетях должна занимать у нас важное место. […] Забота о старшем детском возрасте, о юношестве, в целом о молодежи должна быть для нас абсолютным приоритетом», - подытожил он. 
ForUm

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