В связи с проведением в стране внеочередных выборов в Верховную Раду Украины с 15 по 28 июля подразделения Нацполиции будут нести службу в усиленном режиме. Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев на видеоселекторном совещании под председательством министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сообщает департамент коммуникации МВД.

В совещании приняли участие руководители Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной и Государственной миграционной служб, представители Центральной избирательной комиссии и ВОО «Гражданская сеть «Опора».

По словам Авакова, органы системы МВД на высоком уровне отработали в рамках нынешней президентской избирательной кампании.

Князев сообщил, что с 24 мая в центральном аппарате ведомства и территориальных подразделениях Нацполиции развернута деятельность ситуационных центров. На их базе налажен сбор информации о событиях, связанных с избирательным процессом, обеспечивается ежедневный анализ ситуации, контроль за принятием процессуальных решений, информирования об обстановке руководства МВД, Национальной полиции, ЦИК и других органов власти.

Глава Нацполиции сообщил, что к охране общественного порядка во время парламентских выборов планируют привлечь около 70 тыс. полицейских.

Князев отметил, что с 15 по 28 июля 2019 личный состав органов и подразделений Национальной полиции будет переведен на усиленный вариант несения службы. Затем до конца июня руководители территориальных подразделений Нацполиции должны разработать расчеты личного состава, в частности - следственно-оперативных и взрывотехнических групп, и операционные планы деятельности.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

24 мая народные депутаты обжаловали в Конституционном суде указ Президента о досрочном роспуске парламента.