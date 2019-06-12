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Министр социальной политики Андрей Рева раскритиковал введение пени за долги по коммунальным услугам, назвав ее «полной дурней». Об этом Рева сообщил журналистам в кулуарах правительства, передает 112 Украина.

«Я считаю, что этого не нужно было делать, это полная дурня. Если человек не платит, а на него еще начисляют пеню – какой в этом смысл? Это дурня полная. Если бы речь шла о богатых людях, которые не платят из-за своей недисциплинированности или нежелания, возможно, это было бы правильно. Но говорить о бедных людях и еще начислять им пеню, когда у них нечем заплатить – я считаю, что это дурня полная», - прокомментировал он.

Чиновник напомнил, что решение о введении пени продиктовано соответствующим законом. 

«Это не решение правительства, это решение народных депутатов Украины. Такая пеня действительно будет начисляться с 10 июня этого года, она небольшая, но я понимаю, насколько неприятно людям представлять себе, что им будут начислять какую-то пеню. Посмотрим, как этот механизм будет действовать», - отметил он.

При этом Рева напомнил, что в случае проблем с выплатой зарплаты либо задержек по субсидиям от государства пеня начисляться не будет. 

Напомним, в Украине с 10 июня 2019 года начали начислять пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Это предусмотрено законом № 2189-VIII о жилищно-коммунальных услугах. Пеня начисляется за долги, которые образовались с 1 мая текущего года.

В случае просрочки оплаты за ЖКУ начисляется пеня согласно договору, но не более 0,01% от суммы долга за каждый день и не более 100% долга всего. 
ForUm

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