Прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения должностными лицами средствами, выделенными на строительство мостового пешеходно-велосипедного перехода между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.



Об этом говорится письме процессуального руководителя в производстве – прокурора отдела прокуратуры города Ирины Игнатюк Киевскому городскому совету, сообщает УНИАН.

«Прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве от 14 мая по факту завладения служебными лицами КП «Инженерный центр КГГА», ООО «Проектные системы ЛТД», ООО «Спецавто-БУД» денежными средствами, выделенными на строительство мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» в городе Киеве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса», - говорится в документе.

В письме прокурора отмечается, что согласно информации Департамента государственной архитектурной строительной инспекции от 28 мая, этот мост не был принят в эксплуатацию.

«Согласно ст. 39 закона «О регулировании градостроительной деятельности», эксплуатация законченных строительством объектов, не принятых в эксплуатацию, запрещается», - сказано в письме. В то же время, как подчеркивает Игнатюк, согласно закону, к компетенции городского совета относится осуществление надзора за состоянием законности на территории столицы и государственного контроля за соблюдением законодательства, утвержденной градостроительной документации при планировании и застройке соответствующих территорий.

«Учитывая изложенное, с целью предотвращения нарушения прав киевлян и гостей города на безопасное передвижение по городу, создание надлежащих условий для их проживания и досуга прошу безотлагательно принять исчерпывающие меры с целью безопасного пользования указанным пешеходно-велосипедным переходом после принятия его в эксплуатацию», - отмечает прокурор.

Напомним, 26 мая в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, который соединил Крещатый парк и Владимирскую горку. Событие приурочили ко Дню Киева.