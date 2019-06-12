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Кабинет Министров и Государственная служба статистики запланировали на 2020 год проведение переписи населения, но на проведение нужна сумма - до 4 млрд гривен. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

По его словам, сейчас ищут оптимальный вариант, как удешевить и до конца 2019 года провести перепись населения.

«Планировалось закупить планшеты, потом их передать в школы и т.д. Мы сейчас ищем оптимальный вариант, как удешевить и до конца этого года провести (перепись населения. - Ред.). Вместо планшетов мы предлагаем провести перепись все же в бумажном варианте», - сообщил он.

Также Стефанчук отметил, что все переписи проводятся в декабре, потому что именно в этом месяце в стране находится максимальное количество людей.

«Надо будет внести изменения в госбюджет, что будет очень сложно сделать. Это фундаментальная вещь, от которой мы должны отталкиваться во всех направлениях реформ. Сейчас мы просто не знаем, сколько в стране людей, их социальные статусы - есть масса граждан, которые оформили себе льготы по фейковым документам. Солдаты, которые потеряли здоровье в боях на Донбассе, не могут оформить себе документы УБД (удостоверение участника боевых действий, - ред.), зато есть масса «корочек» УБД у тех, кто пару дней где-то посидел в прифронтовой зоне. В этом всем перепись поможет навести порядок», - сообщил представитель Зеленского.

Напомним, 18 июля 2018 года Кабинет Министров Украины по инициативе Минэкономразвития принял решение о проведении пробной переписи населения Украины в 2019 году.

Вице-премьер-министр - министр экономического развития Степан Кубив сообщил, что правительство собирается протестировать технологию переписи населения через гаджеты - смартфоны или планшеты - в декабре текущего года.
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