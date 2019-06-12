Задержанный боевика «самообороны Крыма» вернулся на подконтрольную Украине территорию, чтобы восстановить паспорт гражданина страны, сообщает пресс-служба полиции.

По словам 35-летнего задержанного, он хотел поехать на заработки за границу, а для этого ему понадобился паспорт гражданина Украины.

Следователи сообщили боевику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности непредсказуемых законом вооруженных формирований). Злоумышленнику грозит лишение свободы до 8 лет.

Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания двух месяцев содержания под стражей безальтернативно.

Как сообщал ForUm, 11 июня на пункте пропуска «Каланчак» на административной границе между оккупированным Крымом и Херсоном сотрудники полиции и Госпогранслужбы Украины задержали разыскиваемого участника «самообороны Крыма».