Количество погибших из-за пожара в Одесской психиатрической больнице возросло до семи человек, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

10 июня в 21:44 в Суворовском районе Одессы по ул. Академика Воробьева, 9 в «Одесском областном медицинском центре психического здоровья» Одесского облсовета возник пожар, в результате которого погибли 6 человек и госпитализированы 5 человек, из которых 11 июня в больнице один умер.

Напомним, полиция квалифицировала пожар и гибель людей в Одесском областном медицинском центре психического здоровья как умышленное убийство.