В результате пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья погибли шесть человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



10 июня в 21:44 в Суворовском районе Одессы по ул. Академика Воробьева, 9 возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса коммунального некоммерческого предприятия «Одесский областной медицинский центр психического здоровья» Одесского облсовета на площади 500 м2.

В 23:19 пожар был ликвидирован. Подразделениями ГосЧС спасены 15 человек, из них 4 человека умерли не приходя в сознание и 6 в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом госпитализированы, из них 2 человека умерли.

Дополнительно в 4:20 11 июня госпитализирован еще одного человека, состояние стабильное. Всего погибли 6 человек, госпитализированы 5 человек.

К тушению привлекалось 57 человек личного состава и 12 единиц техники.

В то же время в пресс-службе областной полиции сообщили, что на момент возгорания в отделении медицинского центра находился 51 человек, три из которых - медицинский персонал.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.