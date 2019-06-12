Назначенный президентом Владимиром Зеленским глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев ранее неоднократно организовывал выступления «Квартала 95» в своем депутатском округе.

Сообщения о бесплатных концертах сохранились как на страницах местных СМИ, так и на сайте партии «Батькивщина», которую Бухарев представлял в парламенте, пишет Украинская правда.

Другие члены семьи чиновника тоже знакомы с «кварталовцами». Жена Бухарева Елена в 2013 году организовывала в столичной гимназии, где преподает русский язык и мировую литературу, концерт к годовщине певца Владимира Высоцкого. Участие в нем принимал «95 Квартал».

Кроме того, жену Бухарева называли «идейным вдохновителем» детского благотворительного спектакля «Тот самый Андерсон», который в 2015 году показали учащиеся той же столичной гимназии вместе с ивент-агентством «кварталовцев» Gagarins brothers event agency. Спектакль показывали в Сумах – именно в этой области родился и баллотировался в Раду Владислав Бухарев.

Дочь нового разведчика Юлия – молодая певица, часто участвует в организованных отцом концертах. В Facеbook Юлия и Елена публиковали в фото с «кварталовцами».

В 2014 году, баллотируясь в Раду, Бухарев среди своих наград указал почетную награду Службы безопасности Украины медаль ФСБ России «За боевое содружество». Позже мужчина объяснял, что получил ее около 10 лет до того, за «участие в проведении международной операции по предотвращению переброски крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу».

В своей предвыборной агитации он рассказывал, что после обучения пошел в Службу безопасности и с 1987 года постоянно работает в государственном секторе. В прошлом году он заработал 395 тысяч гривен. Его жена декларирует только заработную плату из столичной Славянской гимназии в 91 тысячу в год.

При этом семья владеет домом на 701 квадратный метр и несколькими участками суммарно на 3 тысячи квадратных метров в Киевской области. Супруги декларирует элитные часы, 409 тысяч долларов и 88 тысяч евро. Жена имеет недвижимость в оккупированном Крыму: квартиру, паркоместо и участок.

Кроме того, в прошлом году Бухарев сделал дочери-студентке подарок на 15,5 млн грн – вероятно, речь идет о столичной квартире на 219 квадратных метров, владелицей которой стала девушка.

Юлия Бухарева с прошлого года также владеет квартирой и паркоместом в киевской области. Эту недвижимость стоимостью в 1,4 миллиона гривен ей подарил гражданин Украины Коротеев Александр Петрович.

Кроме того, как сообщает Центр противодействия коррупции, Бухарев в кресле нардепа неоднократно не голосовал за снятие неприкосновенности с одиозных коллег. В частности, за разрешение на арест депутатов Борислава Розенблата, Максима Полякова и Александра Онищенко, за снятие иммунитета с Александра Вилкула, Сергея Дунаева, Евгения Дейдея и Станислава Березкина, за привлечение к уголовной ответственности с Андрея Лозового.

Напомним, 11 июня Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки.