Новоназначенный глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев награжден медалью ФСБ «За боевое содружество». Об этом он сам сообщал в своем Facebook в 2014 году.

Бухарев опубликовал свою агитационную листовку, в которой указана информация о награде.

«Я несколько раз видел в интернете, как люди упрекали меня в том, что в моих листовках написано о российской награде, поэтому я считаю нужным рассказать вам, откуда она у меня», - написал Бухарев.

Он рассказал, что «примерно 10 лет назад участвовал в проведении международной операции по предотвращению переброски крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу. В этой операции были задействованы представители специальных служб и правоохранительных органов разных стран, в том числе с США, России, Европы, Никарагуа и т.д.

«В результате проведенной операции был ликвидирован ряд наркокомбинатов, раскрыты и задокументированы ранее неизвестные средства доставки и сокрытия наркотиков, арестованы члены и главари наркогруппировок, из незаконного международного оборота наркотиков изъято сотни килограммов кокаина. Эта операция спасла не одну человеческую судьбу», - отметил Бухарев.

«Также, люди удивляются, почему я указал этот факт в своих листовках. Я не хвастовство этой наградой, но считаю неправильным скрывать такие факты от людей. У меня есть принципы, один из главных – честность», - писал он.

Напомним, сегодня, 11 июня, Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки.