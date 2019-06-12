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В России разрешили засекречивать в Едином госреестре юридических лиц информацию о компаниях, которые работают на территории Крыма.

Соответствующее постановление №729 опубликовано на правительственном портале РФ, сообщает Фокус.

Основание засекретить данные – работа компаний по государственному оборонному заказу РФ и наличие против нее иностранных санкций.

Компании смогут скрыть в реестре информацию о своих владельцах, руководителях, о наличии филиалов в Крыму, а также о лицензиях, которые они имеют.

Напомним, 15 марта председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власти Украины в течение 25 лет проводили в отношении Крыма разрушительную политику и должны возместить полуострову потери.

20 марта он заявил о создании специальной рабочей группы в нижней палате, которая оценит «ущерб» от действий Украины экономике Крыма.
ForUm

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