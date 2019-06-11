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В Одесской области из-за гибели шестерых людей в Одесском областном медицинском центре психического здоровья завтра, 12 июня, объявлен траур.

Об этом сегодня во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил и. о. председателя Одесской областной государственной администрации Сергей Паращенко, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что ситуация находится под личным контролем президента Владимира Зеленского, который накануне в связи с трагедией звонил Паращенко. Всем предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Также принято решение о выплате разовой помощи семьям погибших – по 100 тыс. грн и семьям пострадавших – по 50 тыс. грн.

Начальник управления Одесского областного совета по имущественным отношениям Виктор Лунгул сообщил, что здание КУ «Одесский областной медицинский центр психического здоровья» находится в собственности Одесского областного совета.

На момент возгорания во всех зданиях центра система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре была исправной и сработала вовремя.

Кроме того, в ходе заседания были озвучены имена погибших пациентов: три человека 1934 года рождения – Мария Пастернак, Семен Клапчук и Лидия Поровкова, а также Галина Тодорова, 1937 г. р., и Михаил Лазарев, 1928 г. р. Погибшая медсестра – Юлия Никитина, 1964 г. р.

Напомним, 10 июня в результате пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья погибли шесть человек.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Согласно акту спасателей, предварительная причина возгорания - занесение огня извне.
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