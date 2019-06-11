Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, как, с кем и по каким поводам представителям Церкви можно и нужно вести диалог в Интернете.

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Об этом он сказал в эфире радио «Вера» сообщает «Фома».

«У Церкви нет какого-то ценза при выборе себе собеседников. Наоборот, Церковь готова идти на диалог со всеми, кто к этому готов. Исключением может считаться лишь ряд оппонентов, изначально настроенных против всей нашей позиции. В этом случае просто невозможно построить общение – это будет «диалог автопилота с автоответчиком»», – пояснил Владимир Легойда.

Он добавил, что общаться с людьми необходимо, поскольку многие собеседники являются лидерами мнения, они обладают своей аудиторией, которая к ним прислушивается. Именно поэтому важно доносить свою позицию через них именно посредством диалога.

Владимир Легойда подчеркнул, что Христос не нуждается в имидже, однако Церковь, как организация, нуждается в формировании адекватного реальности медийного образа.

«Правила жанра таковы, что, если ты сам не создашь себе образ, его создадут за тебя, и в 99% случаев итог не понравится», – сказал он.

Помимо этого, Легойда отметил, что сегодня единственный дух времени, единственный камертон, согласно которому Церковь и люди в Церкви должны настраивать свою жизнь – это Евангелие.