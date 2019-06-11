также в разделеОбщество
Геращенко: Объекты в Украине «минируют» россияне, но украинцы отвечают им тем же
Подозреваемого в убийстве евромайдановца снайпера выпустили под ночной домашний арест 10
10 июня. Картина дня 49
Более 80% украинцев готовы проголосовать на выборах в ВР 24
В Белой Церкви восстановлено централизованное водоснабжение 24
ГосЧС: Вода в Роси пригодна для употребления 30
Кабмин намерен провести перепись населения через смартфоны 20
В ОРДЛО продают свои «паспорта» для получения гражданства РФ 200
Представитель Зеленского в Кабмине Герус привлек «лыжных инструкторов» 46
Родители 16-летней девушки требуют через суд выдать ей паспорт в форме книжечки 56
«Голос Украины» извинился за скандальные высказывания своего журналиста 52
В РФ сериал «Чернобыль» назвали «ядерной клюквой» 35
Минирование Ривненской АЭС оказалось ложным 12
В ОРЛО патруль ОБСЕ попал под обстрел 21
Подозреваемого в госизмене экс-главу крымского суда отпустили из-под стражи 38
Обнародованы первые результаты проб воды из реки Рось 53
Начались регулярные рейсы Кошице-Мукачево 18
Гройсман: Угроз в связи с выбросом химикатов в реку Рось нет 35

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману расследовать обстоятельства пожара в Одесской психиатрической больнице. Об этом Глава государства написал в Twitter.

«Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию», - сообщил он.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших.

Зеленский надеется, что причины пожара будут выяснены.

Напомним, 10 июня в результате пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья погибли шесть человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1332 грн.
8
Теги