Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману расследовать обстоятельства пожара в Одесской психиатрической больнице. Об этом Глава государства написал в Twitter.
«Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию», - сообщил он.
Президент выразил соболезнования родным и близким погибших.
Зеленский надеется, что причины пожара будут выяснены.
Напомним, 10 июня в результате пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья погибли шесть человек.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время