После празднования свадьбы во львовском ресторане с признаками отравления госпитализированы уже 39 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в течение 9-10 июня во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 39 человек (из них 5 детей), которые 8 июня находилась на свадьбе в ресторане «Червона Рута» во Львове.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий

Ранее сообщалось о госпитализации 18 человек.