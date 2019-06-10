В Администрации Президента Украины объяснили слова Главы государства Владимира Зеленского о «потере Россией контроля над наемниками» тем, что РФ контролирует весь конфликт на Донбассе. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель, сообщает УНИАН.

По ее словам, в сообщении президента говорилось, что «Россия является страной-агрессором, которая контролирует вооруженные формирования на территории оккупированного Донбасса», и в связи с обострением конфликта Зеленский призвал уменьшить количество обстрелов на Донбассе. При этом пресс-секретарь отметила, что «существует юридическая коллизия» относительно того, сколько участников представлено в Минском переговорном процессе, поскольку Россия настаивает, чтобы подконтрольные ей незаконные образования «ДНР» и «ЛНР» считались сторонами конфликта на Донбассе.

«Украина отстаивает такую точку зрения, что в Трехсторонней контактной группе существует только три стороны», - отметила Мендель и подчеркнула, что речь идет о России, Украины и ОБСЕ. «Мы говорим о том, что нет так называемых руководителей «ДНР/ЛНР», - сказала Мендель.

Она уточнила, что Россия участвует в переговорах как страна-агрессор.

«Этим высказыванием президент еще раз подтвердил позицию Украины о том, что Россия контролирует весь конфликт и приводит к конфликту на Донбассе. Поэтому мы не видим каких-то моментов, которые могли бы вызвать такой интерес к этой фразе», - добавила Мендель.



Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

В Кабмине потребовали объяснить это заявление.