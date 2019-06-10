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Министерство финансов Украины объявило о выпуске еврооблигаций сроком обращения 7 лет, номинированных в евро. Читайте также Госдолг Украины вырос на $1,5 миллиарда Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Минфина, не уточняя другие параметры выпуска.

По информации участников долгового рынка, организаторами выпуска выступят BNP Paribas и Goldman Sachs. Встречи с инвесторами начнутся 10 июня и пройдут в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане. 

В составе украинской делегации на этих встречах будут министр финансов Украины Оксана Маркарова, правительственный уполномоченный по вопросам долга Юрий Буца и первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Ранее о предстоящем в июне выпуске евробондов Украины заявлял глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Он отмечал, что «Нафтогаз» рассмотрит целесообразность выхода на рынок внешних заимствований ближе к сентябрю в зависимости от успешности выхода на внешний рынок Министерства финансов.

Напомним, в октябре 2018 года Украина разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долл. 

В марте 2019 года Украина доразместила 10-летние еврооблигации на 350 млн долларов со сроком погашения 1 ноября 2028 года.
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