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Украина доразместила 10-летние еврооблигации на 350 млн долларов со сроком погашения 1 ноября 2028 года, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Украина увеличила сумму выпуска 10-летних еврооблигаций со сроком погашения 1 ноября 2028 года и купоном 9,75% на 350 млн долларов. Расчеты по транзакции состоятся 21 марта 2019 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что организатором выпуска выступил международный инвестабанк JP Morgan.

Напомним, в октябре 2018 года Украина разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долл. 
ForUm

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