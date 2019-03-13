Украина доразместила 10-летние еврооблигации на 350 млн долларов со сроком погашения 1 ноября 2028 года, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Украина увеличила сумму выпуска 10-летних еврооблигаций со сроком погашения 1 ноября 2028 года и купоном 9,75% на 350 млн долларов. Расчеты по транзакции состоятся 21 марта 2019 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что организатором выпуска выступил международный инвестабанк JP Morgan.

Напомним, в октябре 2018 года Украина разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долл.