Центризбирком Казахстана объявил предварительные результаты выборов президента страны. На пост главы государства претендовали семь кандидатов. Согласно данным, исполняющий обязанности главы государства, сменивший на посту Нурсултана Назарбаева, Касым-Жомарт Токаев набирает 70,76% голосов, сообщает ТАСС.

«Токаев Касым-Жомарт Кемелевич – 6 504 054 голоса или 70,76% голосов избирателей», – сказал заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

Он отметил, что эти данные представлены территориальными комиссиями областей и городов Шымкент, Алма-Ата и Нур-Султан.

Согласно предварительным итогам, общественный деятель и журналист Амиржан Косанов набирает 1 472 733 голоса или 16,02% голосов избирателей, депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Дания Еспаева – 478 153 голоса или 5,2%, председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Толеутай Рахимбеков – 294 271 голос или 3,2%, председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов – 190 304 голоса или 2,07%, депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков – 167 249 голосов или 1,82%, общественный деятель и писатель Садыбек Тугел – 84 348 голосов или 0,92%.

Как сообщал ForUm, Токаев начал исполнять обязанности президента 20 марта через день после того, как первый президент страны Нурсултан Назарбаев объявил об отставке.

Несмотря на то, что он больше не будет президентом, Назарбаев продолжит возглавлять Совет безопасности Казахстана и сохранит за собой пост председателя правящей партии «Нур Отан».

При этом Дарига Назарбаева, старшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, избрана спикером парламента страны.