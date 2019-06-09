также в разделеПроисшествия
Разведение сил на Донбассе сорвано 24
Подтопленными в Херсонской области остаются 60 участков 15
Появилось видео наезда на ребенка в Конотопе 43
Сутки в ООС: 22 обстрела, один раненый 18
В Харькове неизвестные избили журналиста 44
На шахте в Кривом Роге погиб рабочий 22
В Херсонской области остаются подтопленными десятки дворов 47
В ООС пояснили, как пользуются правом ведения огня 1250
На Донбассе погибли двое военных, 12 ранены 105
На Луганщине подорвались два тракториста 62
Из-за тройного ДТП на трассе «Киев-Чоп» осложнен проезд 50
Боевики обстреляли многоэтажку в Майорске 49
В Днипре разрисовали барельеф Кучмы 53
В Минобороны рассказали подробности артобстрела на Светлодарской дуге 277
В результате ночного артобстрела погибли бойцы «Азова» 637
Обострение на Донбассе: 2 военных погибли, 10 – ранены или травмированы 140
В Ужгороде мужчина пытался сжечь себя перед зданием прокуратуры 19
На Херсонщине легковушка влетела в остановку, погибли 2 человека 60

В селе в Ровенской области в мужчину и его подводу с лошадью попала молния, отчего и мужчина, и лошадь погибли.

Об этом говорится в сюжете ТСН. 

Мужчина работал в поле, когда внезапно началась сильная гроза. Он сразу сел на подводу и попытался добраться домой.

Впереди на машине ехал его зять, именно он заметил яркую вспышку позади. Когда свидетель остановился и посмотрел назад, то понял, что это молния попала в телегу — погонщик и конь лежали без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

Напомним, на Херсонщине молния убила девушку.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1427 грн.
39
Теги