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Сегодня, 3 июня, в Херсонской области молния убила девушку во время сбора клубники, сообщает местное издание «Новый день».

Отмечается, что группа заробитчан из Николаевской области утром приехала собирать клубнику на плантацию возле села Раденское Алешковского района Херсонщины. Но только люди принялись за работу, как раздался гром, и сразу же ударила молния.

Разряд атмосферного электричества поразил 17-летнюю девушку, которая не успела никуда скрыться.

Ее смерть стала почти мгновенной - реанимировать пациентку не удалось, сообщают в областном территориальном Центре экстренной медицинской помощи. По его данным, другие участники полевых работ не пострадали.
ForUm

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