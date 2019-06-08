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Народные артисты Украины Светлана и Виталий Билоножко заявили, что будут участвовать в парламентских выборах от партии Сила и Честь Игоря Смешко.

Об этом они рассказали корреспонденту ТСН во время съезда партии.

«Я уже в своей жизни напелся», — ответил Виталий Билоножко на вопрос, почему решил уйти в политику.

«Под каким номером — это секрет большой пока», — добавила Светлана Билоножко.

Ранее лидер партии Сила и честь Игорь Смешко назвал первые 10 фамилий партийного списка.

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Напомним, известный журналист присоединился к партии Вакарчука.
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