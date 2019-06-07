Генеральная прокуратура обжалует решение суда об изменении меры пресечения на домашний арест подозреваемому в убийстве участника АТО Виталия Олешко «Сармата», сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что 6 июня печерским районным судом Киева было рассмотрено ходатайство следователя Национальной полиции о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей гражданину, которому вручено уведомление о подозрении в убийстве Олешко.

По результатам рассмотрения в удовлетворении ходатайства следователя отказано, подозреваемый освобожден из-под стражи с одновременным избранием меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с возложением на него процессуальных обязанностей, в том числе использование электронного средства контроля.

«Ввиду наличия прямых доказательств, подтверждающих участие подозреваемого в организации убийства В. Олешко, на судебное решение Генеральной прокуратурой Украины готовится апелляционная жалоба», – сказано в сообщении.

Напомним, 6 июня Печерский райсуд Киева отпустил под домашний арест главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия Олешко «Сармата» Михаила Сигиду.