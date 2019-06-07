также в разделеОбщество
Российской авиакомпании запретили эксплуатацию «Русланов» 12
В Кропивницком СБУ предотвратила банкротство стратегического предприятия 17
СБУ заявила о предотвращении мощного теракта в Запорожье 25
Украина представила окончательные ходатайства в Суде ООН 20
Один из подозреваемых в убийстве ребенка трижды избежал ротации на Донбасс 26
«Русские свиньи, вы уже покойники»: «Азов» обещает отомстить за гибель своих бойцов 369
СМИ: Продолжение власти российской резидентуры в системе СБУ 26
НАБУ: Решение КСУ может быть фатальным для всей антикоррупционной реформы 121
В Киевской области готовится рейдерский захват имущества церкви 158
СМИ: Фирташа могут экстрадировать в США в начале июля 21
Суд отпустил из-под стражи главного подозреваемого в убийстве «Сармата» 39
Отец Гандзюк возмущен приговорами убийцам его дочери 87
Мендель: Кучма не утверждал, что военным нельзя открывать ответный огонь 21
КСУ признал неконституционным е-декларирование для активистов 54
6 июня. Картина дня 19
Аброськин: Ценов будет отвечать за службу на блокпостах 34
НАБУ: КСУ узаконил хищение средств госпредприятий 68
АП: Техника для ситуационной комнаты находится в ГУД 44

Генеральная прокуратура обжалует решение суда об изменении меры пресечения на домашний арест подозреваемому в убийстве участника АТО Виталия Олешко «Сармата», сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что 6 июня печерским районным судом Киева было рассмотрено ходатайство следователя Национальной полиции о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей гражданину, которому вручено уведомление о подозрении в убийстве Олешко.

По результатам рассмотрения в удовлетворении ходатайства следователя отказано, подозреваемый освобожден из-под стражи с одновременным избранием меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с возложением на него процессуальных обязанностей, в том числе использование электронного средства контроля.

«Ввиду наличия прямых доказательств, подтверждающих участие подозреваемого в организации убийства В. Олешко, на судебное решение Генеральной прокуратурой Украины готовится апелляционная жалоба», – сказано в сообщении.

Напомним, 6 июня Печерский райсуд Киева отпустил под домашний арест главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия Олешко «Сармата» Михаила Сигиду.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5400 грн.
10
Теги