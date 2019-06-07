Артиллерийский обстрел в районе Новолуганскоего на Светлодарской дуге в ночь на 7 июня длился около часа, за это время российские оккупационные войска выпустили по украинским позициям 18 артиллерийских и 11 минометных снарядов. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, сообщает пресс-служба МОУ.

«Ночью российско-оккупационные войска совершили огневой налет на позиции подразделений Объединенных сил в районе Новолуганского. Вражеский обстрел из минометов 120-го калибра и ствольной артиллерии калибра 122 мм зафиксировано в половине первого ночи. Огонь велся с направления с. Калининское и длился почти час», – отметил он.

По словам Мотузяника, за это время противник выпустил по позициям украинских войск восемнадцать артиллерийских и одиннадцать минометных снарядов. «Военнослужащие Вооруженных сил Украины открыли огонь, при этом удалось подавить отдельные огневые точки противника. Однако, вследствие этого коварного и преступного обстрела, к сожалению, подразделения Объединенных сил получили необратимые и санитарные потери – двое украинских защитников героически погибли, четверо – были ранены и еще четверо – получили боевых травм», – подчеркнул он.

Мотузяник также сообщил, что всех раненых и травмированных военнослужащих безотлагательно эвакуировали в госпитали, где сейчас наши военные врачи оказывают им неотложную медицинскую помощь.

Напомним, 6 июня вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены 2 военных, а с начала текущих суток, 7 июня, вследствие обстрелов погибли 2 военных, еще 8 – были ранены или травмированы.

Жертвами ночного обстрела стали двое военнослужащих отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии «Азов».