Полиция Венгрии нашла тело двенадцатого южнокорейского туриста, который был на борту прогулочного теплохода, затонувшего на Дунае в Будапеште.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Тело мужчины нашли поздно во вторник в 60 километрах вниз по течению от столицы Венгрии.

Семь тел погибших были найдены сразу после аварии, остальные начали находить только через несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий на Дунае.

Таким образом, еще 16 человек, включая венгерский экипаж, до сих пор считаются пропавшими без вести, поисковая операция продолжается. «Поиск продолжается по всему южному отрезку Дуная», - заявили в полиции.

Считается, что большинство тел находятся в обломках затонувшего теплохода. Сегодня на место трагедии прибудет специальный кран, который должен поднять обломки с глубины около 4 метров.

Напомним, прогулочный катер «Русалка», построенный в Херсоне в 1949 году, затонул 29 мая вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.

На борту находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

Полиция Венгрии арестовала 64-летнего украинского гражданина Юрия С. из Одессы – капитана круизного теплохода, столкнувшегося с прогулочным катером.