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Дорожную карту Президента Владимира Зеленского относительно переговоров в Минске не будут делать публичной до 19 июня. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главы государства Юлия Мендель.

«Дорожную карту Президента мы не делаем пока публичной. Во-первых, в Украине уже были прецеденты, когда наши инициативы блокировали, зная их заранее. Обнародование карты слишком рано - это вопрос безопасности. Во-вторых, Украина должна согласовать дорожную карту с нашими европейскими партнерами в рамках «нормандского формата». Поэтому до 19 июня мы не хотели бы обнародовать дорожную карту», – отметила она.

«Однако мы подчеркиваем, что сейчас перед Украиной стоят две важнейшие задачи: прекращение огня и возвращение домой пленных украинцев», – подчеркнула Мендель.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа на следующем заседании обсудит предложение главы украинской делегации Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

По словам Кучма, никакой блокады не существует, а вопрос о снятии временного ограничения на перемещение грузов и товаров поднимается на заседаниях в Минске постоянно. 

Пятый президент Петр Порошенко потребовал от Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивыделегации Украины.
ForUm

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