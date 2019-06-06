Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию за свою отставку заявил, что не может покинуть свой пост. Об этом сообщается на сайте Главы государства.

«Уважаемые авторы и подписанты петиции о моей отставке! Согласно действующему законодательству должен ответить на ваше обращение и требование. Каждый сознательный и ответственный гражданин знает, что Конституция Украины четко определяет условия, при которых Президент страны должен покинуть свой пост. Их перечень указан в статье 108 Основного Закона нашей с вами страны», – написал он.

Зеленский напомнил, что полномочия Президента Украины прекращаются досрочно в случае отставки, невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья, смещения с поста в порядке импичмента, смерти. «По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов Президента Украины и поддержавших мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму», – подчеркнул он.

«С другой стороны, хочу предложить вам требовать у народных депутатов Украины скорейшего голосования за проект Закона «О особую процедуру устранения Президента Украины с поста (импичмент)», который был подан мной в Верховную Раду 29 мая этого года. Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законно, а главное - реальный способ», – подытожил Зеленский.

Напомним, электронная петиция за отставку Президента Украины Владимира Зеленского набрала 25 тысяч подписей – необходимое для рассмотрения количество.

Глава Администрации Президента Андрей Богдан расценивают петицию за отставку Зеленского как шутку.