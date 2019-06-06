Министерство экономического развития и торговли упростило процедуру государственных закупок для организации и проведения внеочередных выборов Верховной Рады, назначенных на 21 июля.

Об этом говорится в приказе МЭРТ №898 от 24 мая, опубликованном в правительственной газете «Урядовий кур’єр» 6 июня и вступившем в силу со дня опубликования, передают Українськi Новини.

Приказом МЭРТ внесло изменения в порядок определения предмета закупки, установив, что определение предмета закупки услуг, необходимых для передачи (транспортировки) окружным избирательным комиссиям избирательных бюллетеней для голосования в день проведения внеочередных выборов депутатов Рады 21 июля, осуществляется отдельно для каждой окружной избирательной комиссии (или групп окружных избиркомов).

Определение предмета закупки услуг по публикации в региональных СМИ информации о подготовке и проведении выборов осуществляется отдельно по регионам.

Определение предмета закупки товаров и услуг, необходимых для подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов Рады 21 июля, осуществляется по объему, номенклатуре и месту поставки товаров или предоставления услуг (в частности, для каждой избирательной комиссии или групп избирательных комиссий) отдельно для этих выборов.

МЭРТ поясняет, что этот приказ позволит ЦИКу разбить большие закупки на меньшие и провести переговорные процедуры, при этом информация об объемах закупки и исполнителях договора будет отражена в системе электронных закупок Prozorro.

Напомним, 22 мая Верховная Рада отказалась включить в повестку дня поданные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась к президенту, Верховной Раде, Кабмину с призывом принять изменения в закон о публичных закупках для проведения выборов в ВР.