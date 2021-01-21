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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгаю относительно необходимости соблюдения международных обязательств Украины при внесении изменений в законодательство в сфере публичных закупок, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Президент обращает внимание, что сейчас предлагается ряд инициатив, которые предусматривают выведение из-под действия закона Украины «О публичных закупках» в целом или из-под действия отдельных его положений осуществление закупок товаров и услуг в различных сферах.

«Указанное противоречит основной цели и принципам закона, а также может создать основу для возникновения проявлений коррупции, будет иметь негативное влияние на состояние международных отношений Украины, в том числе с финансовыми организациями», - отмечает Зеленский.

По его словам, основной целью закона Украины «О публичных закупках» является обеспечение эффективного и прозрачного осуществления закупок, создание конкурентной среды в сфере публичных закупок, предотвращение проявлений коррупции в этой сфере и развитие добросовестной конкуренции.

Также этот закон направлен на адаптацию законодательства Украины к законодательству Европейского Союза во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это соглашение, в частности, предусматривает, что все контракты заключаются путем проведения прозрачных и беспристрастных процедур по определению исполнителя.

«На сегодняшний день основные положения закона соответствуют правилам осуществления публичных закупок, установленным директивами ЕС, а поэтому все изменения, которые будут вноситься, не должны противоречить европейскому законодательству в сфере закупок», - отмечает президент.

Учитывая указанное, глава государства обращает внимание на необходимость обеспечения более взвешенного подхода к разработке соответствующих законодательных инициатив по соблюдению основных принципов осуществления публичных закупок и международных обязательств государства в этой сфере.
ForUm

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