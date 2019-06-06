Представители украинской интеллигенции обратились к почетному патриарху Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарету с просьбой перенести обсуждение всех острых вопросов на представительские церковные органы, а также воздержаться от публичных дискуссий либо интервью, которые могут посеять тревогу и неуверенность среди православных украинцев и потешить недругов государства.

Об этом говорится в обращении представителей интеллигенции к патриарху, которым располагает Укринформ.

«Мы глубоко уважаем Вас как духовного предводителя не только украинской православной церкви, но и украинской нации, Ваш вклад в духовную и материальную поддержку украинских воинов. Именно поэтому мы хотели бы, чтобы авторитет иерархов украинской православной церкви, в том числе и Ваш безупречный авторитет, не был поставлен под сомнение. Пусть те, кто пытается направлять Вас в ущерб единству нашей церкви, подстрекает к противостоянию внутри нашей церкви, выставляя на суд перед верующими и украинским гражданством, а тем самым подрывая духовные силы нашего народа, дискредитируя пройденный Вами жизненный путь, пусть отойдут от нашего общего святого дела», - говорится в обращении.

Интеллигенция предостерегает владыку Филарета, что «кремлевское церковноначалие умело организует необходимые для сохранения своего имперского влияния пропагандистские кампании», а «под шумок этой полемики промосковские силы сознательно тормозят переход приходов в Православную церковь Украины, атакуют кафедральный храм винницкого митрополита Симеона, организуют распространение информационного мусора московского происхождения».

Завершая письмо, подписанты отмечают: «Поэтому просим Вас, Ваше Святейшество, для обеспечения единства украинской православной церкви, сохранения ее авторитета внутри Украины и в православном мире перенести обсуждение всех острых вопросов на представительские церковные органы, определенные для этого Уставом церкви. Обращаем Ваше внимание на то, что подавляющее большинство разногласий, объявленных в СМИ как признаки раскола (в том числе и вопрос получения патриаршего статуса нашей церкви, формирование состава Синода, отношений с Константинопольской и другими церквями и т.д.) являются рабочими вопросами. Их последовательное решение возможно в обстановке доброжелательной дискуссии и диалога. Публичные акцентирования и падкие на сенсации журналисты не могут дать хороший плод. Именно из соображений о благе церкви и Украины просим Вас, Ваше Святейшество, воздержаться в ближайшее время от любых публичных дискуссий либо интервью, которые могут внести тревогу и неуверенность среди православного люда и тешить недругов Украины. Верим, что Ваша молитва и Ваша мудрость духовного предводителя еще долгие годы будут всем нам напутствием».

Среди подписантов: народный артист Украины Тарас Компаниченко, писатели Дмитрий Павлычко, Павел Мовчан, политзаключенные Богдан Горынь, Олесь Шевченко, Василий Овсиенко, участники Собора возрождения Автокефальной церкви Украины Александр Ткачук и Александр Гудыма, почетный академик Академии искусств Украины Николай Жулинский, генеральный директор национального исторического музея Татьяна Сосновская, генеральный директор музея народной архитектуры и быта Оксана Повякель, гендиректор национального музея литературы Галина Сорока, ректор Национального университета «Острожская Академия» Игорь Пасечник, профессора-религиоведы Александр Саган, Анатолий Колодный и Людмила Филипович и другие.

Напомним, ранее бывший глава УПЦ КП, а ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил СМИ, что Киевский патриархат не ликвидирован.

На молитвенное празднование в честь священномученика Макария во Владимирском соборе в Киеве 14 мая, которое организовал почетный патриарх ПЦУ Филарет, прибыли только четыре епископа из более чем 60.

Патриарх Филарет заявил, что хочет руководить ПЦУ, а за митрополитом Епифанием предлагает оставить представление Украинской церкви за рубежом. По его словам, именно об этом договаривались с Епифанием, архиереями и Президентом Петром Порошенко в прошлом году перед Объединительным собором, но его якобы обманули.

24 мая члены синода ПЦУ поддержали предстоятеля митрополита Епифания.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний подписал указ, которым признаются недействительными документы Украинской православной церкви Киевского патриархата, изданные после 30 января 2019 года.