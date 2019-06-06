Духовенство Московского Патриархата и верующие не ждут Папу Римского на своей канонической территории.

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Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, сообщает mospat.ru.

«Это не на повестке дня наших двухсторонних отношений. В нашей Церкви многие епископы, священники и верующие не готовы его принять. Мы бы не хотели, чтобы наши отношения испортились из-за этих настроений. Мы предпочитаем идти постепенно, без резких шагов», – сказал он.

Ранее Папа Римский Франциск выразил желание побывать в России. Об этом он, в частности, сказал по дороге в Софию в начале мая 2019 года.

Папа Римский Франциск визитов в Украину не совершал. Однако обсудить ситуацию по Украине Понтифик планирует с Владимиром Путиным, которого примет в своей резиденции 4-5 июля. Основными темами переговоров станут текущая ситуация в Церкви, в Украине и на Ближнем Востоке, в частности Папа обсудит с Путиным вопрос украинских греко-католиков.

В Украину в 2001 году совершил визит Папа Римский Иоанн Павел Второй. Все свои публичные проповеди и выступления Папа провозглашал на украинском языке, что представители Ватикана характеризировали, как выражение особого уважения Понтифика к Украине.