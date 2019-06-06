Коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала следствием агрессии России гибель командира экипажа самолета Ил-76 Александра Белого, который был сбит под Луганском в июне 2014 года. Суд удовлетворил апелляционную жалобу жены погибшего военного Татьяны Чимирковой и отменил соответствующее решение Мелитопольского горрайонного суда. Решение апелляционной инстанции может быть обжаловано в Верховном суде в течение 30 дней, пишет Радио Свобода.

«Решение удовлетворило. Оно вполне правильное, ожидаемое и поможет нашим ребятам, которые и сейчас находятся на востоке Украины и хотят чувствовать себя уверенно, и знать, что они защищают нашу страну именно от российского агрессора, что их поддерживают в Украине люди, суд, право», - сказала Татьяна Чимиркова по окончании судебного заседания.

Как сообщили представители общественной организации «Сила права», чьи адвокаты представляли в суде интересы вдовы погибшего летчика, сейчас в разных регионах Украины находится более тысячи судебных решений по признанию факта агрессии России в пользу вынужденно перемещенных лиц, пленных, семей погибших военных и тому подобное.

«Что касается Ил-76, там было 9 членов экипажа и 40 десантников. Мы работаем с каждым человеком. И первое решение было получено в Кривом Роге по заявлению мамы погибшего десантника Ильи Гайдука. И мы имели до этого года 7 положительных решений для 49 семей. И 8 решение было отрицательное – как раз в Мелитопольском районном суде, когда судья отказала. Там совсем не поняли ее отказа – ни в какую логику не укладываются. Именно поэтому мы пришли к апелляции и победили. Это решение помогает Татьяне обращаться в международные организации для получения гуманитарной помощи тому, что установлена ​​причина смерти, потому что она и ее дочь жертвы российской агрессии», - рассказал председатель общественной организации Андрей Сенченко.

16 апреля Мелитопольский горрайонный суд отказался признать гибель командира экипажа самолета Ил-76, который был сбит под Луганском в июне 2014 года, следствием агрессии России. С иском в суд обращалась вдова погибшего Александра Белого.

Ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

В июле 2016 года экс-главарю «ЛНР» Игорю Плотницкому и двум боевикам-террористам Александру Гурееву и Андрею Патрушеву было заочно сообщено о подозрении в совершении данного преступления и, поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении их проведено специальное досудебное расследование.

27 марта 2018 года генерал-майор Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76 в небе над Луганском.