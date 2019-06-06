также в разделеОбщество
Суд арестовал квартиру зама Грицака 8
ГБР вызвало на допрос Цеголко «из-за кражи стульев и компьютеров» 10
Умер украинский писатель Юрий Мушкетик 20
Петиция за отставку Авакова собрала голоса 13
ГПУ выдвинула подозрение Ющенко по делу «Межигорья» 39
Убийство мальчика в Переяслав-Хмельницком: Ценов возглавил полицию в ООС 26
Кучма предложил новый «режим тишины»: не стрелять в ответ 138
Подозреваемых в убийстве мальчика полицейских уволили со службы 12
Начинается подготовительное судебное заседание по делу эск-бойцов «Торнадо» 17
В Институте рака из-за «минирования» сорвалась треть операций 21
Сарган: Обыски в Украинской ассоциации футбола не связаны с сыном Луценко 24
5 июня. Картина дня 24
Украина выдала Турции боевика «Аль-Каиды» 28
Зеленский отправил Кулебу в Грузию за десятью украинскими детьми 42
Мать семиклассницы подала в суд на Кабмин из-за нового правописания 102
Пятая часть украинцев хотят, чтобы русский язык был государственным 46
Сериал «Чернобыль» вызвал туристический бум в зону отчуждения 37
Украина не стала задерживать российское судно, «потерявшееся» в Черном море 71

Коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала следствием агрессии России гибель командира экипажа самолета Ил-76 Александра Белого, который был сбит под Луганском в июне 2014 года. Суд удовлетворил апелляционную жалобу жены погибшего военного Татьяны Чимирковой и отменил соответствующее решение Мелитопольского горрайонного суда. Решение апелляционной инстанции может быть обжаловано в Верховном суде в течение 30 дней, пишет Радио Свобода.

«Решение удовлетворило. Оно вполне правильное, ожидаемое и поможет нашим ребятам, которые и сейчас находятся на востоке Украины и хотят чувствовать себя уверенно, и знать, что они защищают нашу страну именно от российского агрессора, что их поддерживают в Украине люди, суд, право», - сказала Татьяна Чимиркова по окончании судебного заседания.

Как сообщили представители общественной организации «Сила права», чьи адвокаты представляли в суде интересы вдовы погибшего летчика, сейчас в разных регионах Украины находится более тысячи судебных решений по признанию факта агрессии России в пользу вынужденно перемещенных лиц, пленных, семей погибших военных и тому подобное.

«Что касается Ил-76, там было 9 членов экипажа и 40 десантников. Мы работаем с каждым человеком. И первое решение было получено в Кривом Роге по заявлению мамы погибшего десантника Ильи Гайдука. И мы имели до этого года 7 положительных решений для 49 семей. И 8 решение было отрицательное – как раз в Мелитопольском районном суде, когда судья отказала. Там совсем не поняли ее отказа – ни в какую логику не укладываются. Именно поэтому мы пришли к апелляции и победили. Это решение помогает Татьяне обращаться в международные организации для получения гуманитарной помощи тому, что установлена ​​причина смерти, потому что она и ее дочь жертвы российской агрессии», - рассказал председатель общественной организации Андрей Сенченко.

16 апреля Мелитопольский горрайонный суд отказался признать гибель командира экипажа самолета Ил-76, который был сбит под Луганском в июне 2014 года, следствием агрессии России. С иском в суд обращалась вдова погибшего Александра Белого.

Ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

В июле 2016 года экс-главарю «ЛНР» Игорю Плотницкому и двум боевикам-террористам Александру Гурееву и Андрею Патрушеву было заочно сообщено о подозрении в совершении данного преступления и, поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении их проведено специальное досудебное расследование.

27 марта 2018 года генерал-майор Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76 в небе над Луганском.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги