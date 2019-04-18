Судья Мелитопольского горрайсуда отказалась признать гибель Александра Белого – командира самолета Ил-76, сбитого под Луганском в июле 2014 года – результатом агрессии Российской Федерации. Об этом сообщила вдова погибшего офицера Татьяна Чимиркова, которая обращалась в суд с соответствующим иском, передает УНИАН.

По ее словам, соответствующее решение суд вынес 16 апреля. Согласно решению, суд отказался признать, что гибель командира транспортного самолета Ии-76 Александра Белого и, соответственно, 9 членов экипажа и 40 десантников, стала результатом вооруженной агрессии Российской Федерации.

В решении суда, выданного вдове погибшего, указана только вступительная и резолютивная часть – без мотивировочной части, где суд аргументирует свое решение.

Судья Мелитопольского горрайсуда Юлия Горбачева не смогла прокомментировать свое решение, сославшись на отсутствие времени в связи с судебным заседанием.

В свою очередь и. о. главы Мелитопольского горрайсуда Тамара Мищенко сообщила, что судья не успела оформить мотивировочную часть судебного решения в связи с большой рабочей нагрузкой, пообещав, что решение будет опубликовано полностью в понедельник, 22 апреля.

Напомним, ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

В июле 2016 года экс-главарю «ЛНР» Игорю Плотницкому и двум боевикам-террористам Александру Гурееву и Андрею Патрушеву было заочно сообщено о подозрении в совершении данного преступления и, поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении их проведено специальное досудебное расследование.

27 марта 2018 года генерал-майор Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76 в небе над Луганском.