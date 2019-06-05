Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба по поручению Владимира Зеленского встретился с представителями Генеральной прокуратуры Грузии и Министерства труда, здоровья и социальных дел относительно возвращения в Украину 10 детей семьи Сусляков из Хмельницкой области. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Сейчас дети находятся в местных приемных семьях и социальных учреждениях Грузии, а их мать, Юлия Сусляк – под стражей. Юлию и ее мужа Юрия подозревают в торговле детьми. Женщину задержали, когда она с десятью потомками, семь из которых родились в течение одного года от суррогатных матерей, хотела уехать в оккупированную Россией Абхазию.

По словам Кулебы, сейчас решается вопрос возвращения детей в Украину, в частности продолжается процесс надлежащего оформления всех необходимых документов. Уже есть предварительные договоренности с Генеральной прокуратурой и Министерством труда, здоровья и социальных дел Грузии о том, чтобы доставить детей на родину.

В Грузии также находится группа представителей Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области во главе с руководителем службы по делам детей, который является уполномоченным лицом и имеет право сопровождать детей в Украину.

Ожидается, что сегодня вечером Кулеба встретится с детьми.

В 2018 году семья Сусляков переехала в Россию – из-за проблем с бизнесом главы семьи. Там Сусляки прожили около года, потом были вынуждены уехать, вероятно, из-за нарушения миграционного режима. Первым уехал Юрий – через Сочи, нарушив грузинский закон об оккупированных территориях. За это ему грозит четыре года тюрьмы. Юлия с детьми отправилась из Москвы в Тбилиси, а дальше – в Зугдиди (недалеко от границы с Абхазией). На оккупированную территорию семья так и не попала - при наличии всех разрешений на выезд. 25 апреля Юлию арестовали по подозрению в торговле детьми.