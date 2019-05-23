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В Грузии задержали гражданку Украины по подозрению в торговле детьми, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

«Получила информацию о задержании 26 апреля в Грузии гражданки Украины, которую подозревают в торговле детьми. По ней работники правоохранительных органов Грузии проводят следственные действия», - написала она в Facebook.

Украинка – многодетная мать, имеет 10 детей, семеро из которых рождены суррогатными матерями.

На обращение к представителям Посольства Украины в Грузии было сообщено, что дети размещены в двух приемных семьях – по пять в каждой.

Консульский работник посольства на постоянной основе видится с детьми подозреваемой. Состояние детей удовлетворительное, однако одному мальчику нужны регулярные обследования в связи с хроническим заболеванием. Поэтому посольство обратилось в Министерство здравоохранения Грузии с просьбой обеспечить проведение регулярных обследований.

«С целью защиты жизни и здоровья детей я обратилась к министру иностранных дел Украины и министру социальной политики Украины относительно принятия неотложных мер реагирования и возвращения детей в Украину», - сообщила Денисова.

Сейчас бабушка детей занимается оформлением опеки над внуками. Это будет основанием для возвращения детей в Украину.
ForUm

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