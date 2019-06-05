Внутри Православной Церкви Украины «разгорелся вполне ожидаемый конфликт, который, по-видимому, приведет к новому расколу внутри раскола».

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Об этом рассказал глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в интервью Швейцарскому католическому информационному агентству, сообщает patriarchia.ru.

«Когда Патриарх Константинопольский Варфоломей решил узаконить раскольников, он не хотел, чтобы так называемый патриарх Филарет был во главе новой структуры. Филарет сказал, что так и будет для внешнего мира, но в самой Украине он может остаться «патриархом», так как Киевский Патриархат не был упразднен; при этом Константинополь признал его лишь как «бывшего митрополита Киевского». Но Епифаний Думенко, избранный предстоятелем новосозданной ПЦУ, оспаривает притязания Филарета, который, по его словам, является только "почетным патриархом"», — отметил владыка.

Митрополит Иларион сказал, что происходящее внутри ПЦУ – это раскол внутри раскола.

«В последние дни между ними (Филаретом и Епифанием, - ред.) разгорелся вполне ожидаемый конфликт, который, по-видимому, приведет к новому расколу внутри раскола», - сказал глава ОВЦС Московского Патриархата.

Он также выразил сожаление, что УГКЦ «ближе к раскольникам, чем к канонической Церкви».

«Это большая ошибка», — подчеркнул он, напомнив, что в совместной декларации, которая была подписана 12 февраля 2016 года в Гаване Папой Римским и Патриархом Кириллом, подчеркивалось, что «метод "униатизма" прежних веков, предполагающий приведение одной общины в единство с другой путем ее отрыва от своей Церкви, не является путем к восстановлению единства».

Митрополит Иларион подчеркнул, что: «Святослав Шевчук, верховный архиепископ УГКЦ, тут же заявил: "Мы пережили много заявлений, переживем и это"».