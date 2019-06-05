Бывший Президент Украины Петр Порошенко думал использовать религию в политических и националистических целях, обеспечить свое переизбрание, но это не сработало.

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Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион в интервью Швейцарскому католическому информационному агентству, сообщает patriarchia.ru.

«Хотя Порошенко объездил всю Украину, размахивая пресловутым томосом, большинство украинцев не пошли за ним. Они более обеспокоены трудным экономическим положением страны и конфликтом на Донбассе, надеясь на его скорое прекращение. Они также хотят, чтобы соблюдалась украинская Конституция, которая предусматривает отделение религиозных организаций от государства».

Он также рассказал о захватах храмов УПЦ представителями ПЦУ.

«В последние месяцы раскольники, получавшие поддержку правительства Порошенко, захватили 180 храмов. Это небольшое количество в сравнении с общим числом храмов, но большая проблема для общин, ограбленных с применением насилия. Верующие остаются без помещений, и им приходится молиться под открытым небом», — рассказал владыка Иларион.

Митрополит сказал, что после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, активность захватов храмов резко упала.

«Новый президент Украины не принадлежит к какой-либо религиозной традиции. Он утверждает, что не станет вмешиваться в религиозные дела, но, скорее, будет пытаться улучшить экономическое положение страны. Именно этого люди от него ожидают», — сказал митрополит Волоколамский Иларион.

Он отметил, что дискриминационные законы, принятые прошлой властью, все еще действуют.

«Пока, несмотря на приход новой власти, положение не нормализовалось. До сих пор действуют два направленных против канонической Церкви дискриминационных закона, продавленных Министерством культуры и принятых Верховной Радой. Согласно первому из них, Украинская Православная Церковь под угрозой санкций была обязана перерегистрироваться под названием «Российская Православная Церковь в Украине» при том, что ее верующие — украинцы, а не русские», — отмечает митрополит Иларион.

Закон об изменении названия религиозных организаций, «которые входят в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшим часть территории Украины», был принят 20 декабря 2018 года. «Этот законодательный акт направлен против канонической Церкви, поскольку фактически запрещает ей называться Украинской, — объясняет архипастырь, — хотя Украинская Православная Церковь является старейшей и крупнейшей из ныне существующих религиозных организаций страны и объединяет миллионы её граждан».

Второй закон позволяет легализовать захват храмов и монастырей Украинской Православной Церкви, отметил архиерей, подчеркнув, что «местные власти и органы правопорядка получили указания всемерно содействовать переходу общин в раскольническую структуру».