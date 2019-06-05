В Харькове суд закрыл уголовное производство против экспертов НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса (Харьков), которые проводили экспертизу скорости движения автомобиля фигурантки дела о резонансном смертельном ДТП на ул.Сумской Елены Зайцевой.
Сам факт подтвердил, ссылаясь на постановление суда, адвокат другого фигуранта этого дела Геннадия Дронова Сергей Перепелица, сообщает Укринформ.
«Есть постановление от 27 мая о закрытии дела против экспертов НИИ имени Бокариуса», - отметил адвокат.
По его словам, постановление внесено следственным управлением ГУ Нацполиции в Харьковской области. «Это означает, что следственные действия проводить не будут», - пояснил адвокат.
По его словам, постановление будет обжаловано в Киевском райсуде Харькова.
Напомним, 20 мая по настоянию защиты второго фигуранта дела Геннадия Дронова было возобновлено расследование против экспертов НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса, которые определяли скорость автомобиля Елены Зайцевой во время смертельного ДТП в центре Харькова в октябре 2017 года.
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