В Харькове возобновлено расследование против экспертов НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса, которые определяли скорость автомобиля Елены Зайцевой во время смертельного ДТП в центре Харькова в октябре 2017 года. Расследование было возобновлено по настоянию защиты второго фигуранта дела Геннадия Дронова, передает Укринформ.

«Еще 10 мая мы подали в Ленинский райсуд Харькова апелляционую жалобу на постановление следователя Холодногорского отдела ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области о закрытии уголовного производства против работников НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса, которые не смогли определить скорость движения автомобиля Lexus под управлением другой фигурантки дела Елены Зайцевой. 16 мая состоялось судебное заседание по поводу обжалования постановления, однако следователь в суд не явился, материалы уголовного производства не предоставил», - заявил адвокат Дронова Сергей Перепелица.

Он отметил, что 17 мая прокурор Харьковской местной прокуратуры №1 отменил это постановление.

«На сегодня материалы переданы в Следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области для проведения последующего расследования», - уточнил он.

О ходе расследования защита Дронова не проинформирована.

Перепелица подал заявление об открытии уголовного производства в отношении экспертов НИИ им. Бокариуса в январе. По решению суда было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 384 - введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа.

По итогам экспертизы, проведенной в Днипре, скорость автомобиля Зайцевой во время выезда на перекресток на красный свет составляла 106 км/час. В то же время эксперты Харьковского НИИ им. Бокариуса в ходе автотехнического исследования установили, что ее скорость превышала 80 км/час. В апреле 2019 года полиция закрыла производство в связи с отсутствием признаков правонарушения в действиях экспертов.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность. В организме обнаружили вещества, содержащие кодеин.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан).

26 февраля 2019 суд в Харькове признал Геннадия Дронова и Елену Зайцеву виновными в совершении резонансного смертельного ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком по 10 лет каждому.