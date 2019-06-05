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Православная церковь Украины показала фрагмент видеозаписи исторического Собора, который состоялся 15 декабря 2018 года, для опровержения тезиса почетного патриарха Филарета относительно якобы продолжения существования «Киевского патриархата».

На видео, которое размещено на Youtube-канале ПЦУ, зафиксирован момент ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата, сообщает УНИАН.

«Аудио и видео, которые опровергают утверждение, что «такого Собора не было», – говорится в аннотации к видеозаписи. Во время Собора было озвучено предложение проголосовать за прекращение деятельности УПЦ КП путем объединения и присоединения к новой Православной церкви Украины.

Филарет на это ответил: «Ну, давайте». Почти все присутствующие проголосовали за, кроме одного священнослужителя, который сказал, что против ликвидации церкви, ведь не верит Порошенко. Патриарх Филарет поставил свою подпись под проголосованным документом. 

Напомним, ранее бывший глава УПЦ КП, а ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил СМИ, что Киевский патриархат не ликвидирован.

На молитвенное празднование в честь священномученика Макария во Владимирском соборе в Киеве 14 мая, которое организовал почетный патриарх ПЦУ Филарет, прибыли только четыре епископа из более чем 60.

Патриарх Филарет заявил, что хочет руководить ПЦУ, а за митрополитом Епифанием предлагает оставить представление Украинской церкви за рубежом. По его словам, именно об этом договаривались с Епифанием, архиереями и Президентом Петром Порошенко в прошлом году перед Объединительным собором, но его якобы обманули.

24 мая члены синода ПЦУ поддержали предстоятеля митрополита Епифания.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний подписал указ, которым признаются недействительными документы Украинской православной церкви Киевского патриархата, изданные после 30 января 2019 года.
ForUm

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