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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что слухи о якобы запланированном  дефолте не имеют ничего общего с его позицией.

Об этом он сказал на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, сообщается на странице АП в Twitter.

«Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», - заявил Глава государства.

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украина не должна бояться отказа от выплаты внешних долгов.

По его словам, относиться к кредиторам нужно так, как Греция в 2015 году и множество раз Аргентина. Временный дефолт в этих странах принес положительный эффект, считает предприниматель. 
ForUm

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