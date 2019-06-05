Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что слухи о якобы запланированном дефолте не имеют ничего общего с его позицией.

Об этом он сказал на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, сообщается на странице АП в Twitter.

«Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», - заявил Глава государства.

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украина не должна бояться отказа от выплаты внешних долгов.

По его словам, относиться к кредиторам нужно так, как Греция в 2015 году и множество раз Аргентина. Временный дефолт в этих странах принес положительный эффект, считает предприниматель.