Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года) увеличились на 31%, до 11,459 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - госкомпании Укртрансгаз, сообщает УНИАН.

По состоянию на 1 июня запасы газа в ПХГ на 19% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (9,6 миллиарда кубометров).

При этом украинские газовые хранилища заполнены на 37%. По данным компании, 1 июня в хранилища было закачано 70,32 миллиона кубометров газа.

Напомним, 5 апреля Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).