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Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении старшему оперуполномоченному по особо важным делам Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины за совершение хулиганских действий в апреле текущего года в Киеве.

Речь идет об инциденте с участием водителя квадроцикла, который случился на столичном массиве Осокорки.

Досудебным расследованием установлено, что сотрудник полиции, вместе со своим братом, которому также сообщено о подозрении, находясь в зоне отдыха Дарницкого района Киева, из хулиганских побуждений, сопровождающиеся особой дерзостью, с применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического (несмертельного) действия, совершили хулиганские действия, которые выразились в нанесении телесных повреждений водителю квадроцикла.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
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