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Президент Украины Владимир Зеленский обещает сделать все, чтобы виновные в смерти пятилетнего Кирилла из Переяслав-Хмельницкого понесли наказание.

«Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я – как президент и как отец – хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. За жизнь. Перед людьми, перед народом, перед страной», - говорится в его Facebook.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову. 

Позже задержали  двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева. Двум полицейским патрульной полиции №1 Переяслав-Хмельницкого отдела полиции сообщено о подозрении.
ForUm

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