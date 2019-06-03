Верховная Рада может приступить к рассмотрению во втором чтении проекта Избирательного кодекса в четверг, 6 июня.

Об этом Председатель ВР Андрей Парубий сказал на заседании Согласительного совета в понедельник, сообщает Укринформ.

«Ориентировочно тоже после обеда (в четверг. - Ред.) рекомендуется, чтобы мы зашли в рассмотрение проекта Избирательного кодекса (№ 3112-1). В чем ключевая сложность на сегодняшний день? Аппарат (Верховной Рады. - Ред.) фактически без выходных работал, чтобы подготовить таблицу о временных специальных комиссиях, и я очень рассчитываю, что аппарат успеет подготовить таблицу в Избирательный кодекс», - сказал спикер.

Он отметил, что проект Избирательного кодекса - это один из самых масштабных законопроектов, которые рассматривала Верховная Рада 8-го созыва.

Парубий напомнил, что ранее возникла дискуссия по поводу того, должен ли комитет рассматривать все поправки в проект кодекса после того, как их обработала рабочая группа, или отдать это на усмотрение депутатов.

«Если бы комитет начал снова рассмотрение по всем поправкам, то это затянулось бы на 8-9 месяцев. И поэтому комитет дал это на усмотрение зала, а это значит, что в зале должна пройти очень профессиональная и компетентная работа. А для комитета это означает, что он будет фактически непрерывно работать, чтобы все предложения, которые есть в зале, можно было составлять в отдельные документы. Но я надеюсь, что эта масштабная работа проведена и еще на летней сессии мы сможем принять Избирательный кодекс с открытыми списками», - заявил председатель ВР.

Напомним, Верховная Рада намерена принять проект Избирательного кодекса (№3112-1) до 14 июля.